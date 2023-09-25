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CENTCOM: DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani yakalandı

CENTCOM: DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani yakalandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeyine düzenlenen askeri operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığını duyurdu.

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ABD’nin terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonları devam ediyor.

DEAŞ terör örgütüne bir darbe daha vuruldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyine 23 Eylül'de helikopter destekli askeri operasyon düzenlendi.

El Fadani yakalandı

Operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, operasyonda hiçbir sivilin öldürülmediği veya yaralanmadığı vurgulandı.

CENTCOM Sözcüsü Yarbay Troy Garlock, "El Fadani gibi DEAŞ’lıların yakalanması, teröristleri savaş alanından tespit etme, hedefleme ve uzaklaştırma yeteneğimizi artırıyor. CENTCOM, DEAŞ’ın kalıcı yenilgiye uğratılması konusunda kararlılığını sürdürüyor” dedi.

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