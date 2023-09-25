ABD, Bob Menendez ve eşi Nadine Arslanian'ın rüşvet skandalı

Evinde altınlar ve nakit paralarla yakalanan Menendez ve eşi Arslanian, ABD'nin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Google üzerinden altın kilosu fiyatı sorgulaması yapıldığı tespit edilirken, Arslanian'ın Menendez'e lüks araç hakkında gönderdiği mesaj ortaya çıktı.

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Her fırsatta yaptığı açıklamalarla Türkiye karşıtlığını dışa vuran New Jersey'nin Demokrat Senatörü Bob Menendez, rüşvet almakla suçlanıyor.

Menendez'in eşi Nadine Arslanian, suçlamaların odağındaki bir diğer isim olarak göze çarpıyor.

Çift hakkında 39 sayfalık iddianame hazırlandı. İkilinin, iş insanlarıyla rüşvet ilişkileri inşa ettiği belirlendi.

Altın külçeleri ve nakit yığınları

Menendez’in evini arayan yetkililer, değeri 100 bin doları aşan iki külçe altın ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdi.

Ortaya çıkarılan rüşvet ağının yanı sıra altın külçeleri ve nakit yığınları, yalnızca ABD'de değil, uluslararası kamuoyunda da gündem oldu.

Google'da altın kilosu fiyatını sorguladılar

Müfettişler, Menendez'in bilgisayarında "altın kilosu fiyatı" ifadesini içeren Google araması yapıldığını tespit etti.

Ayrıca sanıklardan birinin parmak izlerini ve DNA'sını bir nakit zarfın üzerinde buldular. İş insanlarından birinin parasını ödediği lüks bir aracın da garajda tespit edildiği kaydedildi.

Arslanian'dan Menendez'e mesaj: Gururlu sahipleriyiz

Söz konusu aracın, Menendez'e rüşvet planına katılması nedeniyle verilen çok sayıdaki hediyeden yalnızca biri olduğuna dikkat çekildi.

İddianamede, çift arabayı aldıktan sonra Arslanian'ın kocasına mesaj atarak şunları söylediği belirtiliyor: "Tebrikler, biz (o aracın) gururlu sahipleriyiz."

FBI'ın evde buldukları

Aralarında hava temizleyici ve egzersiz ekipmanının da bulunduğu diğer ev mobilyalarının masraflarının da ödendiği ortaya çıkarıldı.

Menendez ve altın bozdurduğu konuşulan Arslanian olayının ayrıntıları, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince yapılan aramalarla gözler önüne serildi.

İki adet 1 kiloluk altın külçesi, 11 adet bir onsluk altın ve nakit dolar tespit eden FBI, bunların bir kısmını dolaptaki kıyafetlerin içine gizlenmiş zarfların içinde buldu.

Savcılar, çiftin bir bankanın kiralık kasasında yaklaşık 80 bin dolar tuttuğunu söyledi.