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Kastamonu'da defineciler suçüstü yakalandı!

Kastamonu'da defineciler suçüstü yakalandı!

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.

Seydiler ilçesindeki operasyonda, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan A.Ö, S.İ, Y.Ç, S.S. ve H.G. suçüstü yakalandı.

Olay yerinde ve zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 6 dedektör ile kazı yapmada kullanılan aletler ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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