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Amazon, yapay zeka şirketi Anthropic'e 4 milyar dolar yatırım yapacak!

Amazon, yapay zeka şirketi Anthropic'e 4 milyar dolar yatırım yapacak!

ABD'li e-ticaret devi Amazon, yapay zeka şirketi Anthropic'e 4 milyar dolara varan yatırım yapacağını duyurdu.

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Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin Anthropic ile üretken yapay zeka alanında stratejik iş birliği yaptığı bildirildi.

Söz konusu iş birliğiyle Anthropic'in gelecekteki temel modellerinin geliştirilmesinin hızlandırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, bunların bulut bilişim hizmetleri sunan Amazon Web Services (AWS) müşterileri için geniş çapta erişilebilir hale getirilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Amazon'un Anthropic'e 4 milyar dolara varan yatırım yapacağı ve şirkette azınlık hissesine sahip olacağı kaydedildi.

AWS'nin güvenlik araştırması ve geleceğe yönelik temel model geliştirme de dahil olmak üzere kritik iş yükleri için Anthropic'in birincil bulut sağlayıcısı olacağı belirtilen açıklamada, Amazon müşterileri ile mühendislerinin ise Anthropic'in teknolojisine erken erişim sağlayabileceği, üretken yapay zeka kabiliyetlerini işlerine dahil edebilecekleri, mevcut uygulamaları geliştirebilecekleri ve Amazon'un işletmeleri genelinde yeni müşteri deneyimleri oluşturabilecekleri ifade edildi.

Amazon'un Anthropic ile yaptığı iş birliğinin, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi büyük teknoloji firmalarının yapay zeka yarışlarının hız kazandığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

San Francisco merkezli yapay zeka güvenlik ve araştırma şirketi Anthropic, yaklaşık 2 yıl önce OpenAI'ın eski yöneticileri tarafından kurulmuş ve yakın zamanda Claude 2 adlı sohbet robotunu piyasaya sürmüştü.

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