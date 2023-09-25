Fransa'da iktidar, kısmi Senato seçimlerinde sandalye kaybetti

Fransa'daki kısmi Senato seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin de yer aldığı iktidar çoğunluğunun sandalye sayısı düştü.

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Ülkede parlamentonun üst kanadı Senatoda görev yapan 348 senatörden 170'inin değiştiği kısmi seçim, dün yapıldı.

Ulusal basındaki kesinleşmemiş seçim sonuçlarına göre, Macron'un partisi Rönesans'ın da olduğu Demokratlar, İlericiler ve Bağımsızlar Grubu (RDPI) sandalye kaybetti.

İktidar çoğunluğundan RDPI Grubu'nun Senatodaki sandalye sayısı 24'ten 17'ye indi.

Merkez sağ, Senatoda çoğunluğu korudu

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) 145 olan senatör sayısı 135'e düşerken merkez sağ Merkezci Birlik Grubu'nun 57 olan sandalye sayısı 53'e indi. Merkez sağ, Senatodaki çoğunluğunu korudu.

Sosyalist Partinin (PS) önderlik yaptığı Sosyalist Grubu'nun senatör sayısı 64'ten 65'e çıkarken Komünist Grubu'nun sandalye sayısı 15'ten 17'ye yükseldi.

Avrupa Demokratik ve Sosyal Birlik Grubu'nun senatör sayısı da 14'ten 15'e çıktı.

Bağımsızlar Grubu'nun sandalye sayısı 14'ten 18'e, Çevreciler Grubu'nun sandalye sayısı ise 12'den 16'ya çıktı.

Aşırı sağcılar, Senatoda 3 sandalyeyle temsil edilecek

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi, bu seçimde 3 senatör çıkarabildi. RN partisi, 10 senatör sayısına ulaşamadığı için Senatoda tek başına grup oluşturamayacak.

Hiçbir gruba bağlı bulunmayan senatörlerin sayısı 4, farklı sağ veya sol partilerine üye senatörlerin sayısı 5 oldu.

Senatörler, 2 Ekim'de yeni Senato Başkanı'nı seçecek. Senatodaki farklı siyasi grupların üye listelerini Senato Başkanlığına iletmek için 3 Ekim yerel saatle 16.00'ya kadar süreleri bulunuyor.

Devlet Bakanı Sonia Backes, aday olduğu Yeni Kaledonya'da yenildi

Fransa'da Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sonia Backes, aday olduğu Yeni Kaledonya'da yenildi. Baskes'in yerine Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığından yana olan rakibi Robert Xovie, senatör seçildi.

Eski Cumhurbaşkanı adayı Paris'te senatör seçildi

Eski Cumhurbaşkanı adayı ve Yeşiller Partisi (EELV) üyesi Yannick Jadot, Paris'te senatör seçildi.

Fransa Komünist Partisi (PCF) Sözcüsü Ian Brossat ve LR partili Türk asıllı Agnes Evren, Paris'te senatör seçilen isimlerin arasında yer aldı.

Mevcut Senato Başkanı Gerard Larcher, aday olduğu Yvelines vilayetinde yeniden senatör seçildi.

Kısmi Senato seçimleri

Fransa'da bir senatör 6 yıllığına seçiliyor, uygulanan sistemle her 3 yılda bir senatonun bir bölümü yenileniyor.

Seçime Paris'teki tarihi Lüksemburg Sarayı'nda 6 yıl boyunca görev yapmak için 1829 aday başvurmuştu.

Milletvekillerinin halk tarafından seçildiği ülkede Senato seçimlerinde sadece "seçilmişler" oy kullanabiliyor.

Bu kişiler, senatörlerin aday olduğu seçim bölgesinde seçilmişlerden oluşuyor. Bunların arasında parlamenterler, bölge, vilayet ve belediye meclislerinin üyeleri yer alıyor. Fransa'da 162 bin "seçilmiş" bulunuyor.