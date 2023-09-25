Nahçıvan'da Erdoğan-Aliyev ortak açıklama yaptı Erdoğan'dan Ermenistan'a 'barış elini tut' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan son zaferle birlikte yeni fırsat pencerelerinin açıldığını belirterek "Ermenistan barış elini tutmalı" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için "TUR" uçağıyla Nahçıvan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'ne, Aliyev ile aynı araçla geçti.

Tören sonunda iki lider, baş başa görüşmek üzere meclise geçti. ​​​​​​​Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Temel atma töreni

İki lider, görüşmenin ardından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma noktasına görüntülü bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev, butona basarak, doğal gaz boru hattının temelini attı.

3 anlaşma imzalandı

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Aliyev huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne İlişkin Niyet Protokolü"nü imzaladı.

İmzaların atılmasının ardından Erdoğan ve Aliyev imza protokollerini birbirlerine vererek tokalaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Azerbaycan Şehir Planlama ve Mimari Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kahramanmaraş İlinde Konut Binaları, İlkokul, Anaokulu, Kültür Merkezi İnşaatına İlişkin İşbirliği Anlaşması"na imza attı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Enerji Bakanlığı arasında elektrik enerjisiyle ilgili mevcut işbirliğinin devamını içeren metin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov tarafından imzalandı.

Aliyev: 15 milyar dolar hedefine ulaşacağız

İki lider, daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İlk olarak söz alan Aliyev konuştu:

BM kürsüsünde Azerbaycan'ın çıkarlarını savunan adil, uluslararası hukuka dayanan açıklamalarda bulundunuz. Türkiye tarafından sergilenen bir sonraki kardeşlik adımıdır.

Türkiye ile bir birimize destek vererek biz bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz. Ticaret hacmimiz 6 milyar dolardan fazladır. Bu yıl yüzde 40 arttı. 15 milyar dolar hedeflemiştik. Yakın gelecekte buna da ulaşacağız. Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizi yeni seviyeye yükseltti. Bugün ilişkilerimiz en yüksek düzeydedir. İlişkilerimizin tüm alanlarda en faal dönemini yaşıyoruz."

Erdoğan: Ermenistan'dan samimi adım atmasını bekliyoruz

Daha sonra söz alan Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı için atılan imzalara değinerek "Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır" dedi.

Karabağ'da düzenlenen anti terör operasyonuna değinen Erdoğan "Azerbaycan'ın başarısı bizim için iftihar meselesi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutması ve samimi adım atmasını bekliyoruz" dedi.