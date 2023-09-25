Türkiye İş Bankası ile Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) iş birliğinde 4 farklı ilde düzenlenecek Maximum Gençlik Festivali 6 Ekim'de başlayacak.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, ilk kez düzenlenecek ve gençlerin bir araya geleceği festivalde, Maximum Genç Kredi Kartı sahipleri biletlerini ücretsiz alabilecek.

Athena, Adamlar, Mert Demir, Sufle ve Alaturca Club 6 Ekim'de Ankara Oran Açıkhava Sahnesi, 21 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 22 Ekim'de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu ve 28 Ekim'de İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da gençlerle buluşacak. Festival biletlerini Maximum Genç Kredi Kartı ile alanların bilet tutarları kartlarına iade edilecek.