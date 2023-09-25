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Turkcell Genel Müdürü Bülent Aksu görevden alındı! 10 gün önce atanmıştı

Turkcell Genel Müdürü Bülent Aksu görevden alındı! 10 gün önce atanmıştı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın eski Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'a yakınlığıyla da bilinen Bülent Aksu, yaklaşık 10 gün önce genel müdür olarak atandığı Turkcell'deki görevinden alındı.

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Turkcell tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Bülent Aksu’nun görevi, 25 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere sona ermiştir. Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu’ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz” denildi.

Turkcell yönetim kurulu, 14 Eylül’de genel müdürlük görevine Bülent Aksu’yu atamıştı. Turkcell Olağan Genel Kurulu’nun ardından üst yönetim belirlenmiş ve Nisan 2021’den bu yana Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şenol Kazancı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.

Turkcell'de Temmuz 2016-Temmuz 2018 yılları arasında CFO olarak görev yapan Bülent Aksu, Mart 2019-Mart 2020 arasında Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştı. Aksu, Mart 2020'de Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmişti.

Bülent Aksu kimdir?

Bülent Aksu, Ağustos 2018-Ocak 2021 arasında Hazine ve Maliye Bakanlığında Bakan Yardımcısı, Kasım 2018-Mart 2019 arasında Türk Telekomünikasyon AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2019-Mart 2020 arasında Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2019-Şubat 2021 arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı, Mart 2020'de Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

Aksu, Türkiye'yi 2018 yılında G20'de Şerpa olarak, Ağustos 2018-Ocak 2021 arasında Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) nezdinde Guvernör olarak, Dünya Bankası (WB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) nezdinde Guvernör Vekili olarak, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) nezdinde İcra Direktörleri Kurulu Üyesi olarak temsil etti.

Bülent Aksu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu.

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