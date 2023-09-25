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Ebrar Karakurt'tan Melissa Vargas açıklaması: İstiklal Marşı öğretiyorum

Ebrar Karakurt'tan Melissa Vargas açıklaması: İstiklal Marşı öğretiyorum

A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, takım arkadaş Küba asıllı Melissa Vargas'a İstiklal Marşı öğrettiğini söyledi. Karakurt, "Çalışmalarımızın çok başındayız. Sadece birkaç cümle biliyor. Umarım tüm İstiklal Marşı’nı öğreteceğim günler de yakındır." dedi.

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Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat elemelerinde Belçika'yı 3-0 mağlup ederek sezonu 22'de 22 ile kapadı. 

 Milli takım, aynı zamanda Dünya Kupası adıyla oynanan olimpiyat elemelerini şampiyon olarak tamamladı.

Bu akşam yurda dönmeleri beklenen milli takım yıldızlarından Ebrar Karakurt'tan takım arkadaşı Melissa Vargas ile ilgili açıklama geldi.

"Çalışmalarımızın başındayız"

4Bir4Bir'e konuşan Karakurt, Küba asıllı arkadaşı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"VNL'in ilk gününden beri Vargas, biz İstiklal Marşı'na başlarken Vargas'a 'Korkma sönmez' diye bir girişle giriyordum. O da bir anda bunu tekrar söylemeye başladı. Ben maçta böyle söylerken her defasında Vargas'ın kulağına eğilmemden bence sıkıldı biraz. Artık o da söylemeye başladı. Çalışmalarımızın çok başındayız. Sadece birkaç cümle biliyor. Umarım tüm İstiklal Marşı’nı öğreteceğim günler de yakındır."

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