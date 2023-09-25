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Hastaneye kaldırılmıştı! Meral Akşener’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Hastaneye kaldırılmıştı! Meral Akşener’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sağlık durumuna ilişkin İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklamalarda bulundu. Zorlu, Akşener’in hastanedeki tetkiklerin ardından evinde istirahate geçtiğini açıkladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındı. Tv100'de yer alan habere göre İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.  Zorlu şunları söyledi:

"Bugün evinde istirahate geçti"

"Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral bir enfeksiyon teşhisiydi. Genel başkanımız hastanedeki tetkiklerin ardından bugün evinde istirahate geçti. Birkaç gün içerisinde tekrar çalışmalarına başlayacak. Bugün gerçekleşecek Başkanlık Divanı toplantımızı ve yarın Eskişehir’de düzenleyeceğimiz teşkilat buluşmamızı iptal etmiştik ama ilerleyen bir tarihte Eskişehir ziyaretimizle birlikte Genel Başkanımızın planı içerisinde yer alan diğer illere de ziyaretleri devam edecek."

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