Adıyaman'da Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi hizmete açıldı

6 Şubat’ta yaşanan depremlerde ağır hasar alan Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, Merkez Yerleşkesi Semt Polikliniği’nde kısmi olarak hizmet vermeye başladı.

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ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş’in katılımlarıyla gerçekleştirilen açılış programında Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yasin Çiçek, Başhekim Doç. Dr. Mahmut Koparal ve üniversitenin akademik ve idari çalışanları yer aldı.

ADYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin; Ağız Diş ve Diş Radyolojisi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Çocuk Diş Hekimliği, Ortodonti, Pedodonti, Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi olmak üzere toplamda 8 klinikteki 33 ünitte hizmet vereceği bildirildi.

ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, 6 Şubat depremlerinin ardından aksayan sağlık hizmetlerinin devamı konusunda önemli bir adım attıklarının altını çizdi.

Ağız ve diş sağlığı alanında yaşanan mağduriyetin ardından Adıyaman ve bölge insanına yeniden hizmet verecek olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Prof. Dr. Kelleş, “6 Şubat depremlerinin ardından Diş Hekimliği Fakülte binamızın ağır hasar aldı. Dolayısıyla vatandaşlarımıza sağlık hizmeti götürme noktasında sıkıntılar yaşadık. Bu durum vatandaşlarımızın da çeşitli mağduriyetler yaşamasına neden oldu. Bu mağduriyetin giderilmesi noktasında bulunduğumuz girişimler neticesinde, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemizi Üniversitemiz yerleşkesindeki semt polikliniğine taşıdık. Nihayetinde hizmet binamızı en elverişli hale getirerek bugün itibariyle hizmete başladık. Ağız ve diş sağlığı alanında 7 ayın ardından Adıyaman ve bölge insanına yeniden hizmet verecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Akademisyenlerimizin yürüttüğü çalışmalar ve idari personelimizin de önemli katkılarıyla vatandaşlarımızın ağız ve diş sağlığı konusunda uzun süredir yaşamış oldukları mağduriyeti gidermeyi hedefliyoruz. Açılışımızın Adıyaman’ımız ve bölge insanımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kadim şehrimiz ve bu şehrin insanına hizmet etme şiarıyla çıktığımız bu yolda, depremde ağır hasarlar alan Adıyaman’ımızı ve Üniversitemizi; öğrencilerimiz, akademik ve idari kadromuz ve vatandaşlarımızla birlikte yeniden ayağa kaldıracağımıza inancım tamdır. Bugün, burada yaptığımız açılışın geleceğe ışık tutma anlamında önemli başlangıç ve güzel günlerin bir habercisi olduğuna inanıyorum. Ümitvarız, azimle çalışmaya devam edeceğiz. Fakülte hastanemizin açılışında emeği geçen Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Yasin Çiçek başta olmak üzere, Başhekim Doç. Dr. Mahmut Koparal, Fakülte Sekreterimiz Faruk Özdoğan ve tüm akademik ve idari çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Programın ardından Rektör Kelleş; fakültenin hasta kabul, muayenehane alanları ve laboratuvarlarında gerçekleştirilen faaliyetleri yerinde inceledi.