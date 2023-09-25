Fatih Altaylı'dan Arap videosu yayınlayan gazetecilere ağır sözler: Boktur kokar, soydur çeker

Fatih Altaylı, Araplara yönelik ırkçı söylemlere karşı tepki gösteren gazetecileri ağır sözlerle hedef aldı. Körfez ülkelerinin Suriyeli sığınmacı kabul etmediğine dikkat çeken Altaylı, "Onların ataları da Türklere karşı Batı ile işbirliği yapmıştı. Bunlar da aynı yoldan devam ediyor." dedi.

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Son dönemde Suriyeli sığınmacılara yönelik nefret söylemi sosyal medyada kampanyaya dönüştü.

Aralarında Esra Elönü, Özlem Doğan, Hikmet Genç, Hacı Yakışıklı, Taha Hüseyin Karagöz, Yakup Köse, Yasin Aktay gibi isimlerin bulunduğu gazeteciler, video yayınladı.

"Türk olduğunu iddia ederek ırkçılık yapanların Türk milletinin değerleriyle alakası olmadığını" savunulan videoda "Biz Türküz, Kürdüz, Arapız, Gürcüyüz ve diğerleriyiz. Hepimiz aynı milletin parçalarıyız" denildi ve Arapça "Biz tek milletiz" sloganıyla bitirildi.

"Suriyeli turisti bile ülkelerine almıyorlar"

Bu videoya çok ağır tepki Fatih Altaylı'dan geldi. "Soya çekim" başlıklı yazısında zengin Körfez ülkelerinde bir tane bile Suriyeli sığınmacı olmadığını belirten Altaylı, bütün yükü Türkiye'nin çektiğini savunarak yazısında şu ifadelere yer verdi:

Zaten Gulf Cooperation Council, yani Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın oluşturduğu “Körfez İşbirliği Konseyi” 2014 yılında hep birlikte Suriyeli göçmenlere ülkelerinin kapıları kapama kararı almış.

Değil göçmen, pasaportuyla gelen Suriyeli turisti bile ülkelerine almıyorlar. Ürdün’deki kamplarda kalmaları için mali yardım yapıyorlar ama ülkelerinin kapısından içeri Suriyeli sokmuyorlar.

Sonra da bu ülkelerden birinden, Kuveyt’ten çıkan bir şerefsiz en az 7-8 milyon Suriyeliyi 12 yıldır barındıran, bunlara milyarlar harcayan, önemli ölçüde onların neden olduğu ekonomik krizi yaşamak zorunda kalan, onlar yüzünden artan ev kiralarını ödeyemeyen Türkleri Arap karşıtı olmakla, daha da beteri ırkçı olmakla suçluyor.

Tabii bunda şaşıracak hiçbir şey yok. Onların ataları da Türklere karşı Batı ile işbirliği yapmıştı. Bunlar da aynı yoldan devam ediyor. Buradaki işbirlikçilerde de değişen bir şey yok. Genler kendini göstermiş. Boşuna dememişler. Boktur kokar, soydur çeker diye."