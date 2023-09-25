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Türk hakem Serdar Gözübüyük Ajax-Feyenoord maçını tatil etti

Türk hakem Serdar Gözübüyük Ajax-Feyenoord maçını tatil etti

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax ile Feyenoord arasındaki derbi maçı, çıkan olaylar ve sahaya atılan meşaleler nedeniyle yarıda kaldı. Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, maçı durdurdu, soyunma odasına giderek maçı tatil etti.

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Hollanda'da Eredivisie'de 6. hafta mücadelesinde, sezona istediği gibi başlayamayan Ajax, Johan Cruyff Arena'da Feyenoord'u ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Feyenoord, 9. ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao'nun ağları sarsmasıyla 3-0 öne geçti.

Mücadelenin 44. dakikasında sahaya atılan meşaleler nedeniyle Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, maçı durdurdu ve yardımcı hakemleri yanına çağırarak soyunma odasına gitti.

Olayların yatışmasının ardından mücadeleye devam edilirken, bu kez 56. dakikada Ajax kalesi tarafına atılan meşaleler nedeniyle oyun yeniden durduruldu. Oyuncuları soyunma odasına yönlendiren hakem Gözübüyük, karşılaşmayı tatil etti.

Konu hakkında Eredivisie'den yapılan açıklamada, sahaya atılan meşaleler nedeniyle yarıda kalan karşılaşmanın tekrarlanmayacağı, mücadele ile ilgili kararın daha sonra verileceği belirtildi.

Bu sezon ligde sadece 1 galibiyet alabilen Ajax, 5 puanla 14. sırada yer alıyor. 11 puanlı Feyenoord ise 4. sırada bulunuyor.

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