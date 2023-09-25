İstanbul'da asansör düştü: 7 kişi yaralı

İstanbul'un Esenler ilçesinde iş merkezinde içinde vatandaşların olduğu asansör düştü. 4 kişi yaralandı.

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Esenler’de bir iş merkezinde işçilerin eksi 2. kattan bindiği asansör, 2. kata geldiğinde zemine çakıldı. Asansörün düşmesi sonucu yaralanan 7 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Esenler Birlik Mahallesi 796 Sokak üzerindeki Akmercan İşmerkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç servis hizmeti verilen 6 katlı iş merkezinde işçiler, eksi 2. kattan asansöre bindi. Hareket eden asansör 2. kata geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle hızla zemine düştü. İçeride bulunan işçiler büyük şok yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 işçi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.