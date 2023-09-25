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Manchester United'da Mason Mount ve Harry Maguire takımla çalışmalara başladı

Manchester United'da Mason Mount ve Harry Maguire takımla çalışmalara başladı

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden olan İngiliz ekibi Manchester United’da sakatlıklarını atlatan Mason Mount ve Harry Maguire takımla birlikte çalışmalara başladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray’ın rakiplerinden Manchester United’a sakatlardan iyi haberler gelmeye başladı. Manchester temsilcisinde Mason Mount ve Harry Maguire takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Kırmızılarda; Tyrell Malacia, Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Luke Shaw ve Aaron Wan-Bissaka'nın ise sakatlıkları devam ederken, kadro dışı kalan Jadon Sancho ve Antony de bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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