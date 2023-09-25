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Anadolu Otoyolu’nda 46 gün sürecek çalışma başladı

Anadolu Otoyolu’nda 46 gün sürecek çalışma başladı

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı-Abant arası Ankara yönü onarım için trafiğe kapatıldı. Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kesimde Ankara yönündeki trafik akışı 46 gün boyunca D-100 üzerinden sağlanacak. Otoyolun İstanbul yönü ise ulaşıma açık olacak.

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Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde 23 kilometrelik kesim, onarım çalışmaları nedeniyle 46 gün süreyle ulaşıma kapatıldı.

Sabah saatlerinde Kaynaşlı ve Abant kavşaklarına sevk edilen polis ile Karayolları ekipleri, uyarı levhaları ve dubalarla yol güvenliğini sağladıktan sonra trafiği D-100 kara yoluna yönlendirdi.

Söz konusu kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla, saat 11.00 itibarıyla 9 Kasım saat 17.00’ye kadar trafiğe kapatıldı.

Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kesimde Ankara yönündeki trafik akışı 46 gün boyunca D-100 üzerinden sağlanacak, otoyolun İstanbul yönü ise ulaşıma açık olacak.

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