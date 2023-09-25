Huawei'den uzatılmış garanti ve pil değişim fırsatları

Kullanıcıların satın aldıkları mobil cihazları uzun süre ve severek kullanmasını önemseyen Huawei, 1 yıllık uzatılmış garanti ve pil değişim hizmetlerinde avantajlı kampanyalar sunuyor.

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Markadan yapılan açıklamaya göre, Huawei Uzatılmış Garanti, standart cihaz garantisine ek olarak bir yıllık uzatılmış garanti sağlıyor. Böylece kullanıcılar, standart garanti kapsamıyla cihazlarını 2 yıl yerine 3 yıl boyunca korumuş oluyorlar.

Garantinin geçerlilik süresi boyunca, kullanıcı dışı etkenlerden kaynaklanan cihaz arızaları Huawei Yetkili Servis Merkezleri tarafından teşhis, yedek parça veya işçilikle ilgili herhangi bir ücret talep edilmeksizin giderilebiliyor.

Kampanya, satın alınan ürünün yasal garanti süresi biter bitmez başlıyor ve 1 yıl (365 gün) boyunca geçerli oluyor. Hem yeni bir ürün satın alırken, hem de halihazırda satın alınmış bir ürün için Uzatılmış Garanti alınabiliyor. Birçok akıllı telefon, bilgisayar, monitör, akıllı saat, TWS kulaklık modelini kapsayan ve yüzde 40’a varan indirimler sunulan Uzatılmış Garanti’nin geçerli olduğu model listesine Huawei Care sayfasından ulaşılabiliyor.

Huawei Care Uzatılmış Garanti hizmeti onarım planı içerisinde kargo hizmeti (şubeden gönderim, adrese iade), arıza tespiti, onarım, orijinal yedek parçalar, aynı ürün ile değişim veya misli ürün (eğer aynı ürün artık üretilmiyor ise bir benzeri) ile değişim faydalarını kapsıyor.

Huawei tüm bunlara ek olarak ayrıca bir Pil Değişim programı da başlattı. Bu program dahilinde kullanıcılar, pil performansları düşen veya pilinde arıza meydana gelen cihazlarının pillerinin değiştirilmesini talep edebiliyorlar.

Ay sonuna kadar geçerli 399 TL fiyattan başlayan bu hizmetten yararlanmak için kullanıcıların teknik servise gitmesine bile gerek olmuyor. Huawei kargo gönderim kodunu kullanarak kullanıcılar cihazlarını yetkili servis merkezine gönderebiliyor. Tüm lojistik ücretler hem gönderim hem de cihazın geri gönderimi Huawei tarafından karşılanıyor.

Pil değişim programı yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışından satın alınan Huawei ürünleri için de geçerli oluyor. Kullanıcılar, websitesi üzerinden Türkiye dışındaki birçok bölge için Pil Değişim Hizmeti'ni satın alabiliyor. Müşteriler, cihaz desteklenmeyen bölgede ise ve cihaz kampanya dahili ürünler listesinde ise direkt olarak kampanya kapsamındaki bir servis merkezine giderek de uygun fiyattan yararlanabiliyor.

Pil değişimi hakkının satın alındıktan sonraki 90 gün içinde kullanılması gerekiyor. Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde kullanım talebinde bulunulmazsa, 90 günlük sürenin bitiminden sonra otomatik olarak geri ödeme yapılıyor ve avantajın tekrar satın alınması gerekiyor.