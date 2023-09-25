BIST 8.178
DOLAR 27,21
EURO 28,92
ALTIN 1.682,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Osmaniye'de 17 düzensiz göçmen yakalandı!

Osmaniye'de 17 düzensiz göçmen yakalandı!

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Adana kara yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine 3 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan kontrollerde, Suriye uyruklu 17 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından 17 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gitti!
Anadolu Otoyolu'nun bir kısmı onarım için trafiğe kapatıldı
Anadolu Otoyolu'nun bir kısmı onarım için trafiğe kapatıldı
Fenerbahçe rakiplerine gözdağı verdi deplasmanda 26 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe rakiplerine gözdağı verdi deplasmanda 26 yıl sonra bir ilk
Menendez yine aday olacak! Rüşvet skandalı yüzünden görevinden ayrılmıştı
Menendez yine aday olacak! Rüşvet skandalı yüzünden görevinden ayrılmıştı
Real Madrid liderlikten oldu Manchester City ve Inter firesiz PSG farka koştu
Real Madrid liderlikten oldu Manchester City ve Inter firesiz PSG farka koştu
Benzine indirim geliyor, 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 25 Eylül 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzine indirim geliyor, 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 25 Eylül 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları
Zonguldak'ta TTK'ye işçi alımı başvuruları başladı!
Zonguldak'ta TTK'ye işçi alımı başvuruları başladı!
İstanbul'da 3 ton istavrit balığına el konuldu, 6 kişiye ceza yağdı
İstanbul'da 3 ton istavrit balığına el konuldu, 6 kişiye ceza yağdı
Tavuklu pilavdan zehirlendiler! Hastanelere akın ettiler
Tavuklu pilavdan zehirlendiler! Hastanelere akın ettiler
Ankara'da Dikmen Vadi Konutları satışa çıkarıldı!
Ankara'da Dikmen Vadi Konutları satışa çıkarıldı!
Kişi başına düşen doktor sayısında Türkiye sonuncu
Kişi başına düşen doktor sayısında Türkiye sonuncu
Savcı Sayan'ın acı günü! Annesi 75 yaşında vefat etti
Savcı Sayan'ın acı günü! Annesi 75 yaşında vefat etti