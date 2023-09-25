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Benzine indirim geliyor, 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 25 Eylül 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzine indirim geliyor, 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 25 Eylül 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları

Araç sahiplerine güzel haber geldi. Üst üste zamlarla 39 liraya ulaşan benzinin litresine yarın gece yarısından itibaren 1 lira 13 kuruş indirim geliyor. İşte 25 Eylül 2023 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

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Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.  Üst üste gelen zamların ardından benzine indirim haberi geldi. Benzine salı gecesi indirim yapılacağı belirtildi.

Son yapılan zamdan daha küçük indirim

Son olarak benzine 14 Eylül 2023 Perşembe gününde 1,64 TL, motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023 Çarşamba günü 2,03 TL zam yapıldı. Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre salı gecesinden itibaren çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzine 1,15 TL indirim bekleniyor. 

25 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 38,51 TL
Motorin fiyatı: 40,00 TL

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 38,56 TL
Motorin fiyatı: 40,07 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 39,14 TL
Motorin fiyatı: 40,62 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 39,24 TL
Motorin fiyatı: 40,78 TL

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