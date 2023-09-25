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Tavuklu pilavdan zehirlendiler! Hastanelere akın ettiler

Tavuklu pilavdan zehirlendiler! Hastanelere akın ettiler

Koceeli’nin Kartepe ilçesinde yedikleri tavuklu pilavın ardından rahatsızlanan 20 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, tavuk pilavdan da incelenmek üzere numune alındı.

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Olay, Uzuntarala Mahallesi'nde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi önünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 20 kişi, bir etkinlikte dağıtılan tavuklu pilavı yedikten sonra rahatsızlandı.

Baş dönmesi, kusma ve bulantı gibi şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese sağlık, UMKE, jandarma ve zabıta ekipleri sevk edildi.

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