Savcı Sayan'ın acı günü! Annesi 75 yaşında vefat etti

AĞRI eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 75 yaşındaki annesi Vesile Sayan'ın vefat ettiğini duyurdu.Abone ol
Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın annesi Vesile Sayan (75) yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Vesile Sayan'ın vefat haberini Savcı Sayan sosyal medya hesabından duyurdu.
Sayan paylaşımında, "Annem Hak'kın rahmetine kavuştu. Cenazemizi öğle namazına müteakip Ağrı/Tutak ilçesi Yukarı Kargalık köyümüzde defin edeceğiz.." sözleriyle duyurdu.