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İstanbul'da evsiz kalmayacak! İlk etap tamamlandı

İstanbul'da evsiz kalmayacak! İlk etap tamamlandı

​​​​​​​İSTANBUL Valiliği, Vali Davut Gül'ün "İstanbul'da hiç kimse sokakta yaşamamalı." talimatının ardından başlatılan çalışmaların ilk etabının tamamlandığını, söz konusu çalışmayla kentte hiç kimsenin sokakta yaşamayacağını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, kentin sokaklarında yaşayan evsiz vatandaşların Valilikçe kalıcı olarak kamu misafirhanelerine yerleştirildiği, bu kapsamda ilk uygulamanın 23 Eylül'de yapıldığı belirtildi.

Uygulama kapsamında, sokakta yaşayan 69 evsiz vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirildiği, bu kişilerin kullandığı baraka ve kulübe gibi yerlerin ekipler tarafından toplandığı aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"İstanbul Valisi Davut Gül’ün göreve geldiğinde verdiği 'İstanbul’da hiç kimse sokakta yaşamamalı' talimatının ardından çalışmaların ilk etabı tamamlandı. Söz konusu çalışmayla İstanbul’da hiç kimse sokakta yaşamayacak. Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, kamu kurumlarının hazırladığı evsiz misafirhanelerinde, kapasite aşımı durumunda ise anlaşmalı otellerde kalacak. Evsiz vatandaşlarımızın sağlık sorunları bulunuyorsa tedavi ve rehabilitasyon süreçleri takip edilecek. Talep eden evsizler, meslek edindirme kurslarına alınarak meslek edinmeleri sağlanacak. İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar Emniyet, Jandarma, Zabıta ve Sosyal Hizmet ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. Çalışmayla, İstanbul’daki 'evsiz' sorununun kalıcı olarak çözülmesi hedeflenmektedir."

Açıklamada, "Bütün İstanbullulardan evsiz vatandaşlarımızın sıcak bir ortamda hayat sürebilmeleri için çevrelerindeki evsizler hakkında 112 Acil Hattı'na bilgi vermelerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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