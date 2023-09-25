Erol Bulut, İngiltere'yi sallıyor! Cardiff City'e yıllar sonra ilki yaşattı

Gaziantep FK'den ayrılarak Cardiff City'nin başına geçen teknik direktör Erol Bulut, İngiliz ekibine 2017-2018 sezonundan sonra en iyi başlangıcı yaptırdı. Cardiff City, son 5 maçında 4 galibiyet alarak 7. sıraya yükseldi.

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Championship'in 8. haftasında Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, deplasmanda Sunderland'i 1-0 mağlup etti. Bulut yönetiminde Cardiff, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini aldı.

Cardiff City'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Mark McGuinness kaydetti. İngiliz ekibi bu sonuçla son 5 maçında 4. galibiyetini alarak puanını 13'e yükseltti ve 7. sıraya yükseldi.

Championship'te mücadele eden Cardiff City ile Erol Bulut, 2017-2018 sezonunda Neil Warnock'tan bu yana sezona en iyi başlangıcı yaptı.