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Erol Bulut, İngiltere'yi sallıyor! Cardiff City'e yıllar sonra ilki yaşattı

Erol Bulut, İngiltere'yi sallıyor! Cardiff City'e yıllar sonra ilki yaşattı

Gaziantep FK'den ayrılarak Cardiff City'nin başına geçen teknik direktör Erol Bulut, İngiliz ekibine 2017-2018 sezonundan sonra en iyi başlangıcı yaptırdı. Cardiff City, son 5 maçında 4 galibiyet alarak 7. sıraya yükseldi.

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Championship'in 8. haftasında Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, deplasmanda Sunderland'i 1-0 mağlup etti. Bulut yönetiminde Cardiff, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini aldı.

Cardiff City'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Mark McGuinness kaydetti. İngiliz ekibi bu sonuçla son 5 maçında 4. galibiyetini alarak puanını 13'e yükseltti ve 7. sıraya yükseldi.

Championship'te mücadele eden Cardiff City ile Erol Bulut, 2017-2018 sezonunda Neil Warnock'tan bu yana sezona en iyi başlangıcı yaptı.

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