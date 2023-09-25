Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere ÖTV'siz telefon müjdesini verecek

Kabine Toplantısı salı günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderliğinde toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddesini ekonomiye dair atılan adımlar ve gençlere vaat edilen vergisiz cep telefonlarının karara bağlanması olacak.

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Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısının ana gündem maddesini ekonomiye dair atılan adımlar, diplomatik gelişmeler, İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm yasasının detayları, gençlere vaat edilen vergisiz cep telefonlarının karara bağlanması oluşturacak.

Sabah'ta yer alan habere göre enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelede atılacak adımlar masaya yatırılacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve son kabine toplantısında Erdoğan'ın "Bir sonraki toplantımızda detayları gençlerimizle paylaşacağız" diyerek kurmaylarına bu işi çözelim talimatını verdiği gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyeti için gözler yarınki kabinede olacak.

Deprem sonrası atılan adımlar, deprem konutlarında gelinen son nokta değerlendirilecek. Terörle mücadele ve dış politikada yaşanan gelişmeler de masada olacak.

Kentsel dönüşüm yasası son virajda

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, başta İstanbul kentsel dönüşüm yasası olmak üzere, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi ile ilgili sunum yapacak.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan son kabine toplantısında gündeme gelen gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyeti nihayete erdirilecek, detayları ele alınacak.

BM zirvesinin yansımaları

Erdoğan'ın ABD'nin New York şehrinde düzenlenen 78'nci BM Genel Kurulu kapsamında yaptığı temaslar, ikili görüşmelerin yansımaları da masada olacak. Avrupa'da dinmek bilmeyen İslam karşıtlığı ile Kur'an-ı Kerim'e yönelik son saldırı da değerlendirilecek..

Dış politikadaki gelişmeler

İç ve dış gelişmelerle birlikte terörle mücadele de değerlendirilecek. Türkiye'nin başarılı dış politika adımları ve dış politikada yaşanan gelişmeler masada olacak.