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Hacı Yakışıklı isyan etti: İngiltere işgal etti, ama Araplar mı vurdu?

Hacı Yakışıklı isyan etti: İngiltere işgal etti, ama Araplar mı vurdu?

Türkiye'de sosyal medyada başlatılan Araplara yönelik ırkçı söylemlere tepki gösteren yazar Hacı Yakışıklı, "Fransa" işgal için Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya, Kahramanmaraş'a girdi; "Yunanistan" İzmir’e; "ABD" destekli gruplar Kars ve Erzurum'a; “İtalya” Antalya'ya; “İngiltere” İstanbul'a işgal için girdi! Ama "Araplar bizi sırtımızdan vurdu" öyle mi?" dedi.

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Son dönemde Suriyeli sığınmacı sorunu üzerinden Araplara yönelik nefret söylemleri tartışılıyor. Sosyal medyada bazı kişilerin ırkçılık yaparak nefret tohumları ekmeye çalışmakla eleştiren bazı gazeteciler, çektikleri video ile bu duruma tepki gösterdi.

Gazeteciler, "Türk olduğunu iddia ederek ırkçılık yapanların Türk milletinin değerleriyle alakası olmadığını" savundu.

İzmir'de de mi Araplar bizi sırtımızdan vurdu?

O isimler arasında bulunan Hacı Yakışıklı, eleştirilerini aynı zamanda tv100'deki yazısında böyle paylaştı:

"Fransa" işgal için Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya, Kahramanmaraş'a girdi; "Yunanistan" İzmir’e; "ABD" destekli gruplar Kars ve Erzurum'a; “İtalya” Antalya'ya; “İngiltere” İstanbul'a işgal için girdi!

Ama "Araplar bizi sırtımızdan vurdu" öyle mi? İngiltere ile anlaşan “bir Arap kabilesi” bütün Arap toplumunu mu temsil ediyor? İzmir'de de mi Araplar bizi sırtımızdan vurdu?

Biz Türklere dönüp “Araplar düşmanın” mesajı verenler ne yapıyor? Araplara dönüp, “Türkler düşmanın” mesajı veriyor.

Türk’ün, Arap’ın, Kürt’ün düşman olmadığını söylediğin zaman “Arap sevici” diyorlar. Onlara da “Türk sevici” diyorlar. Oysa bunu diyenler ölü sevici kadavra ruhlular!

Batı'nın terör örgütü PKK'ya desteği

Dost kim? Bizi işgale gelen İngilizler mi, Fransızlar mı? “Kürt ve Türk kardeşleri” birbirine düşman etmeye çalışanlar Araplar mı? Biz bir milletiz! Birleştikçe kazanacağız!"

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