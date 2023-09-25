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Kayseri'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: Ölü ve yaralılar var

KAYSERİ'de yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

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Kaza, gece 1:30 sıralarında Malatya karayolu Başakpınar Mahallesi yakınlarında bulunan Kanber Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 02 AAS 719 plakalı yolcu otobüsü ile E.K. idaresinde 19 AE 823 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yoldan çıkarken, sürücü ile birlikte içerisindeki S.K.B. hayatını kaybetti, otobüste bulunan 20 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 20 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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