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Müftülükten kadıların yüzünü buzlama skandalı! Yüzü görünen tesettürlü kadınlar yanlış mı yapıyor?

Müftülükten kadıların yüzünü buzlama skandalı! Yüzü görünen tesettürlü kadınlar yanlış mı yapıyor?

KONYA'nın Karatay İlçe Müftülüğü, hafızlık eğitimini tamamlayan kadınlara diploma verilmesi töreninin fotoğraflarını kadınların yüzlerini buzlayarak servis etti. Büyük tepki çeken olaya Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan "Yüzü görünen tesettürlü kadınlar yanlış mı yapıyor, böyle bir yaklaşım ayıp kaçmıyor mu hocalar?" diye karşı çıktı.

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Karatay Müftülüğü'nün hafızlık diploması alan kadınlara diploma verilen törenin fotoğraflarında kadınların yüzlerini buzlaması tepki çekti. "Tesettürlü kadının yüzünü buzlarsan, bu kadınlar tesettürleriyle toplumun her alanında nasıl var olacaklar ey Karatay Müftülüğü?" diye soran Hürriet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, "Ne yani? Yüzü görünen tesettürlü kadınlar, yanlış mı yapıyorlar? Böyle bir yaklaşım, en azından biraz ayıp kaçmıyor mu hocalar?" dedi.. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü: 

Kadın hafızların yüzü buzlandı

Konya Karatay Müftülüğü, hafızlık diplomaları dağıtım töreni yapmış.
Müftülük, törende çekilen fotoğrafları servis etmiş.
Aaaa! O da ne?
Fotoğraflardaki kadın hafızların yüzleri buzlanmış!
O zaman soralım sorularımızı bu buzlamacı kafalara:

Buzlamacı kafalara sorular...

- Tesettürlü kadının yüzünü buzlarsan, bu kadınlar tesettürleriyle toplumun her alanında nasıl var olacaklar ey Karatay Müftülüğü?
- Ne yani? Yüzü görünen tesettürlü kadınlar, yanlış mı yapıyorlar? Böyle bir yaklaşım, en azından biraz ayıp kaçmıyor mu hocalar?

Törene katılan erkeklere ne yaptınız?

- Yüzü buzlamanın mantığı nedir? Hangi kitabın hangi sayfasından buzlama sonucunu çıkardınız? Sizin hiç başka işiniz yok mu hacılar?
- O toplantıya katılan erkekler var. O erkekler o kadınların yüzlerini gördüler. O toplantıdaki erkekler için de bir “buzlama” yöntemi bulmanız gerekmiyor muydu?

Aşırı sinirlendim bu saçmalığa

Aşırı sinirlendim bu saçmalığa. Sanırım yaşım ilerledikçe bu tür lüzumsuzluklara karşı tolerans eşiğim düşüyor. Neyse... Biraz sakinleşeyim ben.

NOT: Törene katılan bazı kadınlar, kendilerinin tanınmasını istememiş olabilir. Buna saygı duyulur. Ancak bu tür durumlarda yapılması gereken “buzlama” değil, fotoğrafı servise koymamaktır.

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