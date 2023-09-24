Koceeli’nde büyük panik! Herkes hastanelere koştı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan 20 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, tavuklu pilavdan numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.Abone ol
Olay, Uzuntarala Mahallesi'nde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi önünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 20 kişi, bir etkinlikte dağıtılan tavuklu pilavı yedikten sonra rahatsızlandı.
Hastanelere akın ettiler
Baş dönmesi, kusma ve bulantı gibi şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese sağlık, UMKE, jandarma ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar zehirleneme şüphesiyle ambulans ve araçlarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.
Tavuklu pilavdan alınan numuneler tahlile gönderilirken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Zehirlenen kişi sayısının artabileceği kaydedildi.