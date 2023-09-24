Beşiktaş 6 dakikada maçı çevirdi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Kayserispor'u Aboubakar ve Chamberlain'in golleri ile 2-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 56'ncı dakikada Aboubakar ve 63'üncü dakikada Chamberlain kaydetti. Kayserispor'un mücadeledeki tek golü ise 47'nci dakikada Mane'den geldi.

Şenol Güneş'ten büyük sürpriz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçında radikal kararlara imza attı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gedson Fernandes'in yanı sıra yeni transferlerden Gökhan İnler ve Jean Onana maç kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier bu sezon ilk kez bir maçta yedek kulübesinde yer aldı. Eric Bailly, Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal, Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor mücadelesinde şu 11'i tercih etti: Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Chamberlain, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar.

Kartal Kayra Yılmaz kararı

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş deplasmanında çarpıcı hamlelerde bulundu. Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerden Julian Jeanvier ve Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı.

Kayserispor'da Recep Uçar şu 11'le maça başladı: Bilal Bayazit, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan Civelek, Kartal Kayra Yılmaz, Mane, Gökhan Sazdağı, Thiam.

Onana'nın paylaşımı dikkat çekti

Beşiktaş - Kayserispor maçı kadrosunda yer almayan isimlerden Jean Onana'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kamerunlu orta saha, eski takımı Lens'in maçını evinde izlerken bir görüntü paylaştı.

Beşiktaş taraftarları bu paylaşıma sosyal medyadan tepki gösterdi. Siyah-beyazlılarda kadroda yer almayan Gedson Fernandes ve Gökhan İnler ise tribünden maçı izledi.

Montella tribünden izledi

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş - Kayserispor maçını tribünden takip etti. Vincenzo Montella'nın ekibinden bazı isimler de mücadelede tribünde yer aldı.

Maç başlamadan istifa tezahüratı

Beşiktaş taraftarları, Kayserispor maçından önce yönetimi protesto etti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tribünlerde "Yönetim istifa" tezahüratları yapılmaya başlandı.

Colley son anda, bayrak kalktı

Müsabakanın 4'üncü dakikasında Kayserispor hızlı bir atağa çıktı. Savunmanın arasına derinlemesine atılan topa Mame Thiam hareketlendi. Senegalli futbolcunun şut atmaya hazırlandığı anda Omar Colley araya girdi ve topu kornere attı. Bu sırada yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Beşiktaş'ta Omar Colley yaptığı müdahalenin ardından sakatlık yaşadı. Gambiyalı savunmacının tedavisi saha içerisinde yapıldı.

Ghezzal gole yaklaştı

Mücadelenin 41'inci dakikasında Beşiktaş'ın tehlikeli noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına Rachid Ghezzal geçti. Cezayirli futbolcunun sert vuruşunda top barajdan döndü. Rachid Ghezzal dönen topa gelişine tekrar vurdu. Sert şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mane fileleri havalandırdı

Karşılaşmanın 47'nci dakikasında Kayserispor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Jeanvier topu ön direkte indirdi. Arka direkte Carlos Mane boş durumda topu ağlara gönderdi. Carlos Mane'nin golüyle Kayserispor, Beşiktaş deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Ghezzal'ın asisti Aboubakar attı

Mücadelenin 56'ncı dakikasında Beşiktaş'ın kazandığı köşe vuruşunda topun başına Rachid Ghezzal geçti. Cezayirli oyuncunun ortasında Vincent Aboubakar kafa vuruşuyla rakip fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte skor dengelendi.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal bu sezon ilk asistini yaptı. Vincent Aboubakar ise Süper Lig'de bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Chamberlaın'den ilk gol

Heyecan dolu maçın 62'nci dakikasında Salih Uçan'ın sağ kanattan attığı harika pasta Alex Oxlade Chamberlain savunma arkasına sarktı. Alex Oxlade Chamberlain dar açıdan yaptığı vuruşta rakip fileleri havalandırdı. Alex Oxlade Chamberlain'in golüyle Beşiktaş maçta 2-1 öne geçti.

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Opta'nın verilerine göre; Alex Oxlade-Chamberlain'e Ocak 2023'ten (Liverpool vs Brentford) bu yana ilk lig golünü attıran Salih Uçan, geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla asist yapan Beşiktaş oyuncusu konumunda (7).