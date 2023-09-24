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Aydın'da gece yarısı tekneden düşen adamın cansız bedenine ulaşıldı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da gece yarısı tekneden düşen adamın cansız bedenine ulaşıldı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde arkadaşları ile tekneyle gezintiye çıkan bir şahıs tekneden düşerek kaybolmuştu. Şahısın 12 saatlik arama sonucunda cansız bedeni bulundu.

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Olay, Kuşadası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup arkadaşı ile gece yarısı tekne ile gezintiye çıkan Hasan Kaya, dönüş yolunda tekneden düştü.

Arkadaşları bir süre sonra Kaya’nın teknede olmadığını fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 12 saatlik çalışma sonrasında saat 16.00 sıralarında Hasan Kaya’nın cesedi, Yılancıburnu mevkiinde bulundu.

Hasan Kaya’nın Söke’de emlak sektöründe çalıştığı öğrenildi. Kaya’nın cesedinin otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderileceği öğrenildi.

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