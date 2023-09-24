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Kilis'te iki aile taşlı sopalı kavga etti, 9 kişi yaralandı!

Kilis'te iki aile taşlı sopalı kavga etti, 9 kişi yaralandı!

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, iki ailenin fertleri arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

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Aşağı Beylerbeyi köyünde, iddiaya göre traktörün sulama borusuna zarar vermesi nedeniyle iki ailenin fertleri arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine, aralarında kadınların da bulunduğu M.K, A.K, E.K, H.Ç, A.Ç, M.Ç, Ü.D, E.D. ve A.D. yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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