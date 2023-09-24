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DİSK, İstanbul'da "emekliler buluşması" düzenledi!

DİSK, İstanbul'da "emekliler buluşması" düzenledi!

DİSK tarafından, çeşitli STK ve sendika temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Kartal'da emekliler buluşması gerçekleştirildi.

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Kartal Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, emekli maaşlarının yükseltilmesine yönelik taleplerini dile getiren sloganlar atıp çeşitli dövizler taşıdı.

Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeklilerin bayramdan bayrama hatırlanmaması gerektiğini belirterek, tüm emeklilere insanca yaşayabilecekleri seviyede maaş verilmesi gerektiğini söyledi.

Temmuz ayındaki maaş artışlarında milyonlarca emeklinin 1 lira bile ücret artışı almadığını savunan Çerkezoğlu, "Bir ülke için emekliler asla maliyet değildir, yük değildir. Emeklisini nasıl yaşatıyorsa bir ülke, gençlerine de o geleceği vadetmektedir." diye konuştu.

Çerkezoğlu, açıklanan Orta Vadeli Program'da emeklilerin düşünülmediğini, SGK'nin özelleştirilmesinin ve kıdem tazminatının kaldırılmasının planlandığını ifade ederek, kıdem tazminatı defterinin bir daha açılmamak üzere kapatılmasını istediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emekli maaşlarıyla ilgili çalışmalara başlandığına yönelik haberlere dikkati çeken Çerkezoğlu, "Emeklilerin bir gün bile, bir saat bile bekleyecek tahammülü kalmadı." dedi.

Programda, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, DİSK Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, İstanbul Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyonu Başkanı Dr. Erdinç Köksal, Emeklilikte Adalet Arayanlar Derneği Başkanı Gökçe Kurtulmuş, Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Mihriban Uğurlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu (EYT-EF) Başkanı Arzu Lastikçi de emeklilerin sorun ve taleplerini dile getiren konuşmalar yaptı.

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