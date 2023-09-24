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Kimyasal atıklar yüzünden yüzlerce balık öldü!

Kimyasal atıklar yüzünden yüzlerce balık öldü!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikalardan gelen kimyasal atığın yeterince arıtılmadan Karasu Çayı'na dökülmesiyle yüzlerce balık öldü. Yerleşim yerlerini ise kötü koku sardı.

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Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bazı fabrikalardan yeterli arıtılmadan çıkan kimyasal atık, Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı’na dökülüyor. Kimyasal atık kaynaklı kötü koku, çevredeki yerleşim yerlerine yayılırken, nehirdeki yüzlerce balık öldü.

“Şu manzara karşısında çok üzüldüm”

Balık tutmaya gelen bölge sakini Sinan Kaya, “Balık tutmaya geldim Karasu Çayı'na ve geldiğimde bu manzara ile karşılaştım. Fabrikaların atık suları nedeniyle bütün balıklar telef olmuş. Buna acil önlem alınması gerekiyor. Jandarma ve HAYDİ ekiplerine ihbarda bulundum. Şu manzara karşısında çok üzüldüm. Yaklaşık 10 yıldır burada balık avlıyorum” dedi.

Bayram Kalay ise, “Tilmen Höyük’e gezmeye geldik, fabrikaların pis atıkları nedeniyle balıklar ölmüş. Bir tane canlı balık gördük ve onu da kendi içme suyumuzun olduğu şişeye koyduk. Jandarma ekipleri buraya geldi inceleme yaptılar ve gerekli incelemeyi yaparlar” diye konuştu.

İslahiye'de Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'nda yaşanan toplu balık ölümleri endişeye neden olurken, çevre sakinleri duruma fabrika atıklarının yol açmış olabileceğini ifade etti. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri sudan ve balıklardan numune aldı.

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