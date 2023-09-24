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Rus Barış Gücü açıkladı: Karabağ'da sivillere baskı yok!

Rus Barış Gücü açıkladı: Karabağ'da sivillere baskı yok!

Karabağ'daki Rus Barış Gücü, Azerbaycanlıların Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusa herhangi bir baskı yapmadığını açıkladı.

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Rus Barış Gücünden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinde yaşamın huzur içinde sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Azerbaycanlıların sivil halka yönelik herhangi bir baskısı yok. Rus Barış Gücü şehirde devriye geziyor." bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Ermenistan kaynaklı bazı sosyal medya hesaplarından operasyon sonrasında sivil nüfusa baskı yapıldığı iddia edilmişti.

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