Özgür Özel'den yerel seçim mesajı: Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Manisa İl Kongresi'nde 'yerel seçim' mesajı verdi. Özel 'değişim' vurgusu yaparak 'yerel seçimlerde tehlike altındayız' vurgusu yaptı. Özgür Özel, "Sağlıklı bir itirazı, öz eleştiriyi, yeni bir yol yürüyüşü sağlayamazsak hep birlikte yerel seçimlerde büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

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CHP Grup Başkanı ve Genel Başkanı Adayı Özgür Özel, Manisa İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, "Bu partiye bir genel başkan gelecekse tombaladan çıkmayacak, meteorla düşmeyecek ancak sizin kefaletiniz, sizin yüreğiniz, sizin desteğinizle bu partinin bir evladı olacak" dedi.

Özel, "Bu evladınıza 'Özgür arkandayız' diyorsanız ben yola çıkıyorum" ifadelerini kullanarak adaylığına değindi.

"Bunu yaparken Türkiye'de bize dayatılan siyasete itiraz ediyoruz" diyen Özel, "Ne diyor? İşte o Recep Tayyip Erdoğan'ın meşhur anlayışı... Kimlik siyaseti, dikine kesen siyaset; bir farklılığı bulalım, üzerinde tepinelim, bir tarafı şeytanlaştıralım, kendi arkamızı kalabalıklaştıralım" ifadelerini kullandı.

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'Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi' diyoruz."

Özel, şunları söyledi: "Bunun yerine enine kesen bir siyaset; AK Partili'nin de, MHP'linin de, İYİ Partili'nin de, HDP'linin de yoksuluna dokunan, işsizine dokunan, geleceğine kaygı duyanlarına dokunan ve hepsine dokunurken alt tarafı koruyan, bir krema tabakasının sürekli mutlu olmasına itiraz eden, gerçek anlamda halkçı, sendikaların güçlenmesini savunan, sivil toplumla dayanışma içinde, meslek örgütünü güçlendiren ve meslek örgütünden, sendikadan, sol-sosyal demokratlardan güç alan ve kendini yeniden tarif eden bir anlayışla 'Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi' diyoruz."

"Siyaset söz ile yapılır. Söz ile yapılan her iş hataya açıktır. Siyasete girdiğim ilk günden bugüne kadar kalp kırmış mıyımdır? Kırmışımdır. Burada mahsur yok, gözün içine baka baka özür dilerim. Kırdığımdan, üzdüğümden, varsa hakkının yenmesine sebep olduğumdan bunlardan büyük bir üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Beni çok kıran oldu, üzen oldu. Benden yana olan ne kadar hak varsa helal olsun. Bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık, küskünlük çıkarmıyorum. Size şunu soruyorum; üyelerimiz Atatürk'ün baba ocağının gerçek sahipleri, bu evladınıza 'Özgür arkandayız' diyorsanız ben yola çıkıyorum."