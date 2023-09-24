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Çorum'da anne ile kızının tartışmasında kan aktı

Çorum'da anne ile kızının tartışmasında kan aktı

ÇORUM'da anne ile kızı arasında çıkan kavgada anne bıçakla, kızı ise darp sonucu yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Ö.Y. (43), tartıştığı kızını başına bir cisimle vurarak yaraladı. Kendisini darbeden annesine öfkelenen S.Y. (16), mutfaktan aldığı bıçakla annesini karnından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi sonrası gözaltına alınan S.Y, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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