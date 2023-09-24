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Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması! Başakşehir maçında sakatlanmıştı

Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması! Başakşehir maçında sakatlanmıştı

Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiğini açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, dün oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kazımcan Karataş’ın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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