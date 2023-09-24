Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması! Başakşehir maçında sakatlanmıştı

Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiğini açıkladı.Abone ol
Galatasaray Kulübü, dün oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kazımcan Karataş’ın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.