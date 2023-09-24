Adıyaman'da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampolden yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Yazıbaşı (Azikan) Köyünde Ferhat Akel idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Ferhat Akel olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Ferhat Akel’in cenazesi olay yerine gelen jandarma ekipleri ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Ayrıca, hayatını kaybeden Ferhat Akel’in Almanya’da yaşadığı yakınlarını ziyaret etmek için bir süre önce Yazıbaşı Köyüne geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.