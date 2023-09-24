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Azerbaycan açıkladı: Ermenistan halkı vatandaşlık için başvuru yapıyor

Azerbaycan açıkladı: Ermenistan halkı vatandaşlık için başvuru yapıyor

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev yaptığı açıklamada, Karabağ bölgesinde yaşamını sürdüren Ermeni halkın Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuru yaptığını söyledi.

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Azerbaycan, Karabağ için geçtiğimiz günlerde operasyon başladı. Ermenistan'ın geri adımıyla ateşkese bağlanan olay sonrasında Ermeniler Karabağ'dan tahliye edildi.

Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarının ardından bölgede yaşayan Ermeni nüfusun entegrasyonu için çalışmalarını sürdürüyor.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Karabağ'da yaşayan Ermeni halkın Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuru yaptığını söyledi.

Hacıyev şu ifadeleri aktardı;

Bu bölgede yaşayan Ermeni asıllı vatandaşların her birinin Azerbaycan anayasasına uygun olarak vatandaşlık meseleleri değerlendirilecektir. Onlara pasaport ve kimliklerin verilmesi konusu üzerinde çalışılıyor. Elbette başvuranlar var. Bu kişilerin temel isteği güvenlik ve sağlık meseleleridir.

Lenkeran, Bakü, Gence, Gusar'da Azerbaycan vatandaşlarının ve etnik grupların haklarının korunduğu ve eşit bir şekilde yaşadıkları gibi, Karabağ'da da Ermeni asıllı vatandaşların hakları ve güvenlikleri sağlanıyor.


 

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