BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da aynı firmaya ait iki beton mikseri kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da aynı firmaya ait iki beton mikseri kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa İznik'te aynı firmaya ait beton mikserleri kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlardan biri yola, diğeri viyadüğe devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 ağır yaralandı.

Abone ol

Kaza, saat 11.20 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi İznik-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Aynı firmaya bağlı çalışan iki kişi, beton mikserleriyle seyir halindeyken anayol üzerinde virajda kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu araçlardan biri viyadüğe uçarken, diğeri ise yola devrildi. Feci kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarırken, viyadüğe uçan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan diğer sürücüyü ise İznik Devlet Hastanesine sevk etti. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
TEKNOFEST için İzmir'de İZBAN ve otobüs seferleri artırılacak
TEKNOFEST için İzmir'de İZBAN ve otobüs seferleri artırılacak
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya darbe
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya darbe
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılacak
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılacak
Aksaray'da yanan evde yürek yakan manzara! Dolaptan 4 yaşındaki kızın cesedi çıktı
Aksaray'da yanan evde yürek yakan manzara! Dolaptan 4 yaşındaki kızın cesedi çıktı
Bingöl'de 529 kilo 600 gram esrar ve 3 milyon 158 bin kök kenevir ele geçirildi!
Bingöl'de 529 kilo 600 gram esrar ve 3 milyon 158 bin kök kenevir ele geçirildi!
Honda Türkiye yetkilisi 'kesinlikle' deyip açıkladı: 2-3 aydan beri
Honda Türkiye yetkilisi 'kesinlikle' deyip açıkladı: 2-3 aydan beri
İstanbul'da kaçak imalathaneye baskın: Timsah, deve kuşu, yılan derileri ele geçirildi
İstanbul'da kaçak imalathaneye baskın: Timsah, deve kuşu, yılan derileri ele geçirildi
Kontrolden çıkan yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı!
Kontrolden çıkan yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı!
Filenin sultanları Belçika'yı yenerek 7'de 7 yaptı
Filenin sultanları Belçika'yı yenerek 7'de 7 yaptı
Türkiye'nin Hollanda Büyükelçiliği önünde skandal olay! Dışişleri’nden sert tepki
Türkiye'nin Hollanda Büyükelçiliği önünde skandal olay! Dışişleri’nden sert tepki
'Neden yan baktın' dediler, genci AVM'de öldüresiye dövdüler!
'Neden yan baktın' dediler, genci AVM'de öldüresiye dövdüler!
Kütahya'da girişimci kadın kültür mantarı üretim tesisi kurdu!
Kütahya'da girişimci kadın kültür mantarı üretim tesisi kurdu!