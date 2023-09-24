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'Neden yan baktın' dediler, genci AVM'de öldüresiye dövdüler!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
'Neden yan baktın' dediler, genci AVM'de öldüresiye dövdüler!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da AVM'de bir gence 'Neden yan baktın' diye sataşan 2 kişi genci öldüresiye dövdü. Gencin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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Olay, 24 Ağustos Perşembe günü saat 14.15 sıralarına Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’ndeki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içeride yürüyen Murat Ö. ile Barış K. arasında yan bakma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Barış K., Murat Ö.‘ye saldırdı.

Tekme ve yumruklarla feci şekilde dövülen Murat Ö. yere yığılırken, Barış K. kaçtı. Olayın ardından yerde hareketsiz kalan Murat Ö. için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Murat Ö., bilinci kapalı şekilde hayati tehlikesi olarak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

Polisin yakaladığı saldırgan serbest kaldı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Devam eden çalışmalarda kimliği tespit edilen Barış K. polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Barış K., “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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