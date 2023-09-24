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1,5 milyon dolar değerindeki tarihi Buda heykeli Los Angeles'taki galeriden çalındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
1,5 milyon dolar değerindeki tarihi Buda heykeli Los Angeles'taki galeriden çalındı

ABD'nin Los Angeles kentindeki bir galeride sergilenen 1,5 milyon dolar değerindeki tarihi Japon Buda heykelinin geçen hafta çalındığı ve hırsızlık anının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

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Los Angeles Polisinden yapılan açıklamaya göre yaklaşık 114 kilo ağırlığında ve 1,5 milyon dolar değerindeki Buda heykeli, 18 Eylül'de sergilendiği Barakat Galerisi'nden çalındı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızların galeriye bir kamyonet ile geldiği ve galerinin arka bahçesinde bulunan heykeli kamyonete yükledikleri görülüyor.

Galerinin sahibi Fayez Barakat, yerel basına yaptığı açıklamada, heykelin çok değerli olduğunu belirterek, "Bu heykel daha önce evimin arka bahçesindeydi, daha sonra herkes görüp hayran kalsın diye bu heykeli galerinin arka bahçesine getirmiştik." dedi.

Barakat, Japonya'daki Edo Dönemi'ne (1603-1867) ait eseri, 55 yıl önce satın aldığını kaydetti.

Los Angeles Polisi, olaya ilişkin henüz kimsenin gözaltına alınamadığını, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini duyurdu.

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