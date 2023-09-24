Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı olanlar oldu! Dolandırıcılıkta son nokta: Sahte mahkeme kararı yazmışlar

Tuhaf ibareler, imla hataları: Sabah'ın haberine göre, tıkladığı linkle birlikte önüne Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bir kararı çıkan Aziz S., söz konusu karara göre yasa dışı bahis oynama suçundan vekalet ücreti ve dava masrafları da dahil olmak üzere 23 bin liralık cezaya mahkum edildiği yazıyordu. Bu cezayı ödemediği takdirde ise 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi yer aldı. Karar kadar içeriğinde de tuhaf ibareler ve imla hataları vardı.