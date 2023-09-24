Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı olanlar oldu! Dolandırıcılıkta son nokta: Sahte mahkeme kararı yazmışlar
Dolandırıcılar her gün ağına düşürmek istedikleri vatandaşlara akılalmaz yöntemlerle yaklaşıyor. İstanbul'da yaşayan Aziz S. kendisine gelen "Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz" mesajındaki linke tıklayınca yasa dışı bahis oynamaktan 23 bin lira cezaya mahkum edildiğini gördü.
İstanbul'da yaşayan kasap Aziz S.'nin cep telefonuna geçen temmuz ayında bir mesaj geldi. O mesajda "Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz" yazıyordu. Mesajın içeriğinde sözde kontrolü sağlaması için bir de 'uyapceza.org' sitesinin linki yer aldı. O linke tıklayan adam hayatının şokunu yaşadı.
Tuhaf ibareler, imla hataları: Sabah'ın haberine göre, tıkladığı linkle birlikte önüne Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bir kararı çıkan Aziz S., söz konusu karara göre yasa dışı bahis oynama suçundan vekalet ücreti ve dava masrafları da dahil olmak üzere 23 bin liralık cezaya mahkum edildiği yazıyordu. Bu cezayı ödemediği takdirde ise 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi yer aldı. Karar kadar içeriğinde de tuhaf ibareler ve imla hataları vardı.
Öyle ki kararın suç kısmında hapis cezası miktarı, delil ve gerekçe kısmında da son 5 yıl içinde bir IP üzerinden yasa dışı bahis sitelerine giriş yapılıp bu durumun Sayıştay denetçilerince 50 bin lira idari para cezasına para cezasına hükmedildiği yer aldı. Kararın sonunda ödenecek miktar ile hesap numarası da vardı.
Gelmeyen tarihle cezayı kesmişler
Birçok yerde çeşitli suç isimleri, kanun maddeleri ve para cezası miktarlarının yazılarak kafa karışıklığı yaratan kararda en bariz hata ise karar tarihi oldu.