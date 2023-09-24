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Çorum'da kaza yapan otomobil alev aldı! Sürücü araca sıkıştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çorum'da kaza yapan otomobil alev aldı! Sürücü araca sıkıştı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil kaza yaparak yoldan çıktı. Kazada alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, O.C. (31) idaresindeki 19 ADE 476 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Ekin Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi üzerine yoldan çıktı.

Sürücünün araçta sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, alkollü olduğu öğrenilen ve aracından inmek istemeyen sürücüyü ikna etmeye çalıştıkları esnada otomobil alev aldı.

Yanan otomobilden zorla çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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