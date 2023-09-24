BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da taksimetreyi açmayan taksici turistten 3 bin 500 lira para istedi

İstanbul'da taksimetreyi açmayan taksici turistten 3 bin 500 lira para istedi

İSTANBUL'da bir taksi şoförü Halkalı’dan Bakırköy’e ve ardından Taksim’e götürdüğü turistlerden taksimetreyi açmayarak 3 bin 500 lira ücret talep etti. Bu ücretin çok olduğunu ve taksicinin kendilerini dolandırdığını düşünen turistler, polise şikayette bulundu. Trafik ekipleri taksiciye 4 bin 64 lira ceza yazdı ve aracı bağladı.

Abone ol

Mısırlı olduğu öğrenilen turistler, Halkalı’da bulunan bir alışveriş merkezinin önünden Bakırköy’e taksi ile gittikten sonra aynı taksi ile Taksim’e geldi. İddiaya göre, yolculukta taksi şoförü taksimetreyi açmadı ve kendilerinden 3 bin 500 lira tutarında bir ücret talep etti.

Turistler taksi ücretinin çok yüksek olduğunu belirterek bu ücreti ödemek istemediğini söyleyince taksi şoförüyle tartışma yaşadı. Vatandaşların araya girmesi ve durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, taksicinin taksimetre açmadığını görünce yolun kaç para olması gerektiğini hesapladı.

600 lira tutması gerekirken 3 bin 500 lira istedi

Yolun ücretini hesaplayan polis ekipleri 3 bin 500 lira değil 600 lira tutması gerektiğini söyledi. Mısırlı turistler taksiciden şikayetçi olmadı ve taksiciye 900 lira taksi ücreti ödedi. Turistlere çevirmen yardımıyla durumu anlatan polis ekipleri, taksiciye 4 bin 64 lira ceza yazıp aracını bağladılar.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı olanlar oldu! Dolandırıcılıkta son nokta: Sahte mahkeme kararı yazmışlar
Foto Galeri Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı olanlar oldu! Dolandırıcılıkta son nokta: Sahte mahkeme kararı yazmışlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Uzman psikolog velileri uyardı! "Çocuğunuz harfleri birbirine karıştırıyorsa dislektisi olabilir”
Uzman psikolog velileri uyardı! "Çocuğunuz harfleri birbirine karıştırıyorsa dislektisi olabilir”
Adana'da kaçakçılara büyük baskın! 420 bin makaron ele geçirildi
Adana'da kaçakçılara büyük baskın! 420 bin makaron ele geçirildi
Kırıkkale'de alkollü sürücü otomobiliyle iş yerine uçtu!
Kırıkkale'de alkollü sürücü otomobiliyle iş yerine uçtu!
CHP'de 'değişimciler' Ankara'da yenildi yeni il başkanı bombaladı: Bir gün öylesiniz bir gün böyle
CHP'de 'değişimciler' Ankara'da yenildi yeni il başkanı bombaladı: Bir gün öylesiniz bir gün böyle
Blöf yapıyoruz demişti ama... İyi Parti'den ittifak yerine işbirliği formülü
Blöf yapıyoruz demişti ama... İyi Parti'den ittifak yerine işbirliği formülü
Karabük'te alkollü sürücü dehşeti! Otomobiller çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Karabük'te alkollü sürücü dehşeti! Otomobiller çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Minibüs kapısını açık bırakan şoföre Yargıtay'dan şok haber
Minibüs kapısını açık bırakan şoföre Yargıtay'dan şok haber
Muğla'da lastik bot içerisinde 29 düzensiz göçmen yakalandı!
Muğla'da lastik bot içerisinde 29 düzensiz göçmen yakalandı!
Gürcistan'da korkutan deprem! Başkent Tiflis'te hissedildi
Gürcistan'da korkutan deprem! Başkent Tiflis'te hissedildi
Naci Görür 'zamanı doldu' dedi o ili uyardı! "Ciddi bir durum, çok endişemiz var"
Naci Görür 'zamanı doldu' dedi o ili uyardı! "Ciddi bir durum, çok endişemiz var"
Tokat'ta kontrolden çıkan araç menfeze düştü: 6 yaralı
Tokat'ta kontrolden çıkan araç menfeze düştü: 6 yaralı
Kaynanasına bunu yapan gelin yandı! Yargıtay'dan dikkat çeken nafaka kararı
Kaynanasına bunu yapan gelin yandı! Yargıtay'dan dikkat çeken nafaka kararı