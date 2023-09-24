Tokat'ta kontrolden çıkan araç menfeze düştü: 6 yaralı

Tokat Yeşilyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki menfeze düştü. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre; Kaza, gece saatlerinde Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi Büğet köyü dörtyol kavşağı mevkiinde tel taraflı olarak meydana geldi. S.G. idaresindeki Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan menzefe düştü.

Menzefe düşen araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar Tokat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.