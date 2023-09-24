BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  SPOR

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'ten tarihi skor

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'ten tarihi skor

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih, Bundesliga’nın 7. haftasında Bochum ile karşılaştı. Allianz Arena’da 75 bin taraftarın izlediği maçı Bayern, 7-0 kazandı.

Abone ol

Yeni transfer Harry Kane’in hat-trick yaptığı mücadelede diğer goller Choupo-Moting, Matthijs de Ligt, Leroy Sane ve Mathys Tel’den geldi.

Bayern, rakibine karşı son 3 sezonda 3. kez 7-0’lık sonuca imza attı. Sahadan 3 puanla ayrılan son şampiyon, 5 maç sonunda namağlup 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

3 gün önce sahasında Manchester United’ı 4-3 mağlup eden Bayern, ligde 5 maçta rakip filelere 18 gol gönderdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beyoğlu Evlendirme Dairesi’nin bahçesinde korkutan yangın
Beyoğlu Evlendirme Dairesi’nin bahçesinde korkutan yangın
Galatasaray'ın rakipi Manchester United deplasmanda kazandı
Galatasaray'ın rakipi Manchester United deplasmanda kazandı
Papa'dan Ukrayna'ya silah yardımında fikir değiştiren ülkelere ilişkin açıklama
Papa'dan Ukrayna'ya silah yardımında fikir değiştiren ülkelere ilişkin açıklama
Çağdaş Atan: Bana göre penaltı verilmeyebilirdi!
Çağdaş Atan: Bana göre penaltı verilmeyebilirdi!
Okan Buruk: Hakem, Zahayı yüzüğünden dolayı oyuna almadığı için gol yedik
Okan Buruk: Hakem, Zahayı yüzüğünden dolayı oyuna almadığı için gol yedik
1040 personelle uyuşturucu operasyonu: 1 ton 530 kilogram esrar...
1040 personelle uyuşturucu operasyonu: 1 ton 530 kilogram esrar...
Togo'lu Bakan Dussey'den BM toplantısında tarihi konuşma: Küçümsemenizden bıktık!
Togo'lu Bakan Dussey'den BM toplantısında tarihi konuşma: Küçümsemenizden bıktık!
İsrail, Filistin'e bombardıman başlattı
İsrail, Filistin'e bombardıman başlattı
Hakim Ziyech, Galatasaray'da ilk golünü kaydetti
Hakim Ziyech, Galatasaray'da ilk golünü kaydetti
İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyon: 10 gözaltı
İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyon: 10 gözaltı
İsrail güçlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı
İsrail güçlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı
Manchester City, Nottingham Forest'ı 2 golle devirdi
Manchester City, Nottingham Forest'ı 2 golle devirdi