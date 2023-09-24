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Galatasaray'ın rakipi Manchester United deplasmanda kazandı

Galatasaray'ın rakipi Manchester United deplasmanda kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Burnley'yi 1-0 mağlup etti.

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Premier Lig'in 6. haftasında, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Turf Moor Stadı'nda Burnley'ye konuk oldu.

Konuk ekip, 45. dakikada Bruno Fernandes'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Manchester ekibi, bu galibiyetle ligde 9 puan ve maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi. 1 puanlı Burnley ise 20. sırada kaldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a, 3 Ekim Salı günü konuk olacak.

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