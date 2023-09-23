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Türkiye'den, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya çok sert tepki

Türkiye'den, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Hollanda'daki Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya çok sert ifadelerle tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Hollanda'daki Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya çok sert ifadelerle tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hollanda’nın Lahey kentinde bugün, aralarında Büyükelçiliğimizin de bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Büyükelçilikleri önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Dinimizi ve inananlarını küçük düşürmeye çalışmak amaçlı bu provokatif saldırıların, Avrupa ülkelerinde göz yumuldukça giderek yayılmasını ve ifade özgürlüğü kisvesi altında bu nefret eylemlerine izin verilmesini kınıyoruz.

'Hollanda'yı önlem almaya çağırıyoruz'

Birleşmiş Milletler tarafından da dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edilen bu provokasyonlara karşı, saldırıların yapıldığı ülkeler tarafından artık etkili tedbirler alınmalıdır. Bu saldırılar karşısında girişimlerde bulunduğumuz Hollanda makamlarını olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmaya ve bu menfur hadiselerin tekrarlanmaması için önlem almaya çağırıyoruz.

Türkiye bu hastalıklı ve nefret temelli zihniyetle mücadelesini her türlü platformda kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. 

Ne olmuştu?

Lahey kentinde gün boyu yaptığı eylemlerde, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur'an-ı Kerim yırtan Wagensveld, İslam’a ve Müslümanlara hakaret etti.

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