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Haham Schneier'den Erdoğan itirafı: En çok istenen bilet oldu

Haham Schneier'den Erdoğan itirafı: En çok istenen bilet oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta kabul ettiği Haham Marc Schneier, "Cumhurbaşkanı ile görüşmeye davet almak şu an New York’taki en çok istenen bilet gibi. Bence bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir saygı gösterisiydi" dedi.

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Türkevi’ndeki kabule katılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerikan Yahudi toplumu arasındaki görüşmenin detaylarını anlatan Haham Marc Schneier, geçmişte de bu formattaki görüşmelere katıldığını ancak şu ana kadar gördüğü “en sıcak, en rahat ve en samimi” buluşmanın çarşamba günü yapılan olduğunu aktardı.

"En çok istenen bilet gibi"

ABD’deki Yahudi toplumu üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye davet alabilmek için yoğun çaba sarf ettiğini aktaran Schneier, şunları söyledi:

“Şunu şahsen biliyorum. Cumhurbaşkanı ile görüşmeye davet almak şu an New York’taki en çok istenen bilet gibi. Bence bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir saygı gösterisiydi çünkü kendisi İsrail ile ilişkiler kurma ve güçlendirme isteğini defalarca içten bir şekilde ortaya koydu. Kendisi (İsrail Cumhurbaşkanı Isaac) Herzog ile yakın bir ilişki kurmuştu. Şimdi de Başbakan Netanyahu ile bir ilişki geliştirmek istiyor.”

Washıngton’da işbirliği

Schneier, görüşmede masaya yatırılan en önemli noktalardan birinin, Türkiye’nin Biden yönetimi ve ABD Kongresi olan ilişkile-rini geliştirmede Amerikan Yahudi toplumunun oynayabileceği rol olduğunu söyledi. Yahudi toplumunun en büyük önceliğinin anti-Semitizmle mücadele olduğunu belirten Haham, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yahudi düşmanlığının görüldüğü coğrafyalarda sorunun çözümü konusunda rol oynayabileceğini belirttiğini kaydetti.

Yardımcı olabiliriz

Son yıllarda ABD’nin başkentinde Türkiye karşıtı lobilerin çalışmalarından ötürü oluşan olumsuz havanın birlikte aşılabileceğini belirten Schneier, şunları aktardı: “Özellikle Washington, ABD Kongresi ve ikili ilişkiler söz konusu olduğunda Amerikan Yahudi topluluğunun yanınızda bulunması çok yardımcı olur ve bana göre bu ittifakın Washington’da şu an bir araya geldiğini görüyoruz.” Schneier, Amerikan Yahudi toplumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye-ABD ilişkileri konusunda yardımcı olmak için samimi bir istek olduğunun altını çizdi.

KAYNAK: HÜRRİYET

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